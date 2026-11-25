Lajmet e fundit
Rrjeti i Grave të Kosovës ka organizuar protestë në Prishtinë kundër vrasjes së grave dhe dhunës me bazë gjinore.
Protesta po mbahet nën moton “Femicidi është urgjencë kombëtare”, përmes së cilës kërkohet reagim institucional dhe masa konkrete për parandalimin e vrasjeve të grave, transmeton Klankosova.tv.
Gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj, në një lidhje nga vendi i ngjarjes, ka raportuar se përgatitjet për protestën kanë përfunduar dhe gjithçka është gati për nisjen e saj.
“Gjithçka është gati... temë kryesore ka vrasjen e grave. Pankarta e cila është vendosur këtu mban mbishkrimin ‘Femicidi është urgjencë kombëtare’. Sipas organizatorëve, do të bëhet një marsh që do ta përshkojë rrugën e sheshit, ndërsa të gjitha pankartat e tjera do të paraqiten dhe vendosen pikërisht atje”, ka deklaruar Zogaj.