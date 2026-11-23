Lajmet e fundit
Fahredin Veselajt i është shkëputur kontrata e punës si profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, më shumë se tre vjet pas emërimit.
Vendimi u mor në mbledhjen e fundit të senatit të UP-së, tre muaj pas aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, e cila kishte konstatuar se Veselaj ishte përzgjedhur kundërligjshëm në konkursin e vitit 2023, pasi nuk kishte asnjë punim shkencor të publikuar, kriter ky i kërkuar me konkurs.
Gjykata kishte konstatuar gjithashtu se ishte diskriminuar kundërkandidati Valon Zejnullahu, për të cilin kishte vlerësuar se i plotësonte kriteret për pozitën.
Senati formoi edhe një komision të ri për rivlerësimin e kandidatëve, në përbërje të Agon Mekajt, Shkëlzen Duqit dhe Rajmonda Nallbanit.
Ky komision do të bëjë rivlerësimin e Veselajt dhe Zejnullahut, bazuar në dokumentet që ata i kishin dorëzuar në kohën e aplikimit për pozitën e profesorit asistent në Fakultetin e Mjekësisë.
Avokatja e Zejnullahut, Liriona Morina, e ka vlerësuar pozitivisht nisjen e zbatimit të vendimit gjyqësor, por ka theksuar se zbatimi i plotë nënkupton përzgjedhjen e klientit të saj në këtë pozitë.
Kronikë e përgatitur nga Kiks Kosova: