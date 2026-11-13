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Universiteti i Pejës “Haxhi Zeka” mbush 15 vjet nga themelimi zyrtar.
Me këtë rast, rektori i universitetit, Armand Krasniqi, në një intervistë në emisionin “Ora Shtatë” në Klan Kosova për gazetarin korrespodent Valdrin Daci, ka folur për historikun dhe rrugëtimin e institucionit.
Krasniqi e cilësoi këtë përvjetor si një ditë të veçantë jo vetëm për universitetin dhe studentët, por edhe për qytetarët dhe gjithë Kosovën, njofton Klankosova.tv.
Ai bëri të ditur se historia e arsimit të lartë në Pejë daton shumë më herët, përkatësisht nga viti 1960, kur nisi punën Shkolla e Lartë Ekonomike Komerciale.
“66 vite më parë një shkollë e lartë ekonomike komerciale ka filluar dhe nga ajo ka filluar historia e arsimit të lartë. Nga ajo ditë, Peja është qyteti i studentëve dhe mbetet i tillë”, u shpreh mes tjerash Krasniqi.