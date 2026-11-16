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Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë është nderuar me certifikatën “Certificate of Congressional Recognition” nga kongresmeni amerikan Ken Calvert, në shenjë vlerësimi për rolin e tij në organizimin dhe mikpritjen e Peja Peace Forum 2026.
Mirënjohja, e datës 14 nëntor 2026, i është ndarë universitetit për kontributin në organizimin e forumit dhe përkushtimin në përfshirjen e të rinjve në edukimin për paqe dhe dialog.
Në certifikatë përmendet edhe rektori i UHZ-së, Prof. Dr. Armand Krasniqi, ndërsa vlerësohet angazhimi i institucionit për t'i afruar studentët me çështjet e paqes dhe për të nxitur pjesëmarrjen e tyre në dialog, transmeton Klankosova.tv.
“Arsimi do të sjellë prosperitet”, thuhet në mesazhin e përcjellë përmes kësaj mirënjohjeje, së bashku me urimet për vazhdimin e sukseseve dhe ekselencës së universitetit.
Përmes bashkorganizimit të Peja Peace Forum 2026, Universiteti “Haxhi Zeka” krijoi mundësi për studentët dhe komunitetin akademik që të marrin pjesë në diskutime me përfaqësues vendorë dhe ndërkombëtarë për paqen, dialogun dhe sigurinë njerëzore.
Ky vlerësim nga kongresmeni amerikan Ken Calvert përbën një njohje të rëndësishme për rolin e universitetit në promovimin e edukimit për paqe dhe fuqizimin e të rinjve në ndërtimin e një shoqërie më paqësore.