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Manchester United kërkon ta ndalë largimin e talentit 16-vjeçar, Real Madridi favorit për ta transferuar
Manchester United mund të ndërmarrë veprime ligjore për të penguar largimin e talentit 16-vjeçar JJ Gabriel, pasi futbollisti i ri ka kërkuar anulimin e regjistrimit të tij në klub.
Në garën për shërbimet e tij, Real Madridi konsiderohet favorit dhe raportohet se ka rreth 70 për qind gjasa për ta transferuar talentin anglez.
Manchester United dyshon se pakënaqësia e lojtarit lidhet me mungesën e një rruge të qartë drejt ekipit të parë. Kjo situatë ka nxitur kritika ndaj klubit anglez, ndërsa mundësia e veprimeve ligjore është cilësuar si “qesharake” nga kritikët.
Gabriel konsiderohet një prej talenteve më premtues të akademisë së Unitedit, por e ardhmja e tij në Old Trafford mbetet e pasigurt. Përveç Real Madridit, interesim për të kanë shfaqur edhe Barcelona, Paris Saint-Germain dhe Bayern Munich.