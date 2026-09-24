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Manchester United ka kompletuar transferimin e 17-vjeçarit Karim Kasim nga Manchester City.
Mesfushori ka përfunduar kalimin te Djajtë e Kuq, me marrëveshjen që tashmë është kompletuar nga palët.
Sipas The Athletic, drejtuesit e Manchester United e shohin Kasimin si një mesfushor energjik i cili mund të bëhet pjesë e rëndësishme e ekipit të parë në të ardhmen.
Transferimi është mbyllur gjatë këtij muaji, ndërsa Unitedi synon ta zhvillojë më tej talentin 17-vjeçar në akademinë e klubit.