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Anjeza e cila gjatë ditëve të fundit e ka përmendur disa herë të dashurin e saj brenda shtëpisë së BBVK5, është surprizuar me një mesazh nga ai, si dhe me një buqetë të bukur me lule.
Në mesazhin e tij, i dashuri i Anjezës i ka bërë të ditur se po e ndjek vazhdimisht rrugëtimin e saj dhe se ajo nuk duhet të shqetësohet për mënyrën se si po perceptohet jashtë.
“Anjeza zemër, shpresoj që je mirë. Unë po të ndjek çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. E di që e ke merak se si po të shoh nga jashtë. Mendo vetëm për veten dhe lojën brenda. Unë të pres”, thuhej ndër tjerash në mesazhin e tij.
I dashuri i saj është polic dhe e ka dërguar po ashtu një kapelë të policisë për Anjezën si shenjë të tij.
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