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Mijëra qytetarë janë mbledhur sërish sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në natën e gjashtë të protestës kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Gjatë protestës, qytetarët kanë rikthyer edhe një prej fjalive të dikurshme të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
“Unë të dua, ti e din”, është shkruar në një pankartë duke u bërë pjesë e mesazheve të protestuesve.
Protesta po zhvillohet në shenjë mbështetjeje për katër ish-krerët e UÇK-së, të cilët po përballen me procesin gjyqësor në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Edhe sonte, mijëra protestues kanë zbritur në sheshin “Skënderbeu”, duke shprehur qëndrimet e tyre lidhur me vendimin e Speciales.