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Në protestën që po mbahet sonte në mbështetje të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një nga protestueset ka përcjellë mesazhin “Unë jam vajza e 17 Shkurtit të Pavarësisë”.
Ajo u shfaq në mesin e protestuesve me një pankartë ku shkruhej se është “„Unë jam vajza e 17 Shkurtit, lindur në ditën e Pavarësisë, rritur me borxhin e lirisë që ju ma dhuruat, ndërsa në të njëjtën pankartë ishte vendosur edhe mesazhi “Jo në emrin tim”.
Protestuesit kanë shprehur mbështetje për çlirimtarët dhe kundërshtimin e tyre ndaj vendimeve të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Mesazhe të tilla janë bërë pjesë e protestave të organizuara ditëve të fundit, me thirrje për drejtësi dhe mbështetje për ish-pjesëtarët e UÇK-së.