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Pas përfundimit të Prime-it të mbrëmshëm në Big Brother VIP Kosova 5, Fuego ka diskutuar me Bejtën dhe Erikun lidhur me deklaratat e Fatlumit ndaj Anjezës.
Në qendër të diskutimit ishte gjuha e përdorur nga Fatlumi, i cili gjatë debatit i ishte drejtuar Anjezës me komente të ashpra.
“Unë kurrë s’kisha marrë një grua si ti.... Unë gruan tem e kisha mbyllë në shpi, s’e kisha lanë me dalë... Një femër që del në club s’është për me çu në shpi”, tha Fuego që Fatlumi i ka bërë këto deklarata.
Duke komentuar këto, Fuego u shpreh kundër gjuhës së përdorur, duke thënë: “S’fliten këto sene”.
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