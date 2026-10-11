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Komandanti i KFOR-it gjeneralmajor Ozkan Ulutash zhvilloi sot një vizitë lamtumirëse në kontingjentin turk në Kampin Sulltan Murat në Prizren, para ndërrimit të ardhshëm të komandës.
Gjatë vizitës, gjeneralmajor Ulutash shprehu vlerësimin e tij për komandantin e kontingjentit turk, kolonel Tacettin Genç, për kontributin e njësisë së tij në mbështetje të aktiviteteve të KFOR-it, raporton KosovaPress.
Kujtojmë, gjeneralmajori i Ushtrisë turke Ozkan Ulutash do t'ia dorëzojë komandën e KFOR-it gjeneralmajorit të Ushtrisë italiane Roberto Vergori, më 14 tetor, raporton KosovaPress.
Admirali George M. Wikoff, komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate në Napoli, do të kryesojë ngjarjen.
Emërimi i gjeneralit Roberto Vergori e vendos sërish një oficer italian në krye të misionit të NATO-s në Kosovë dhe riafirmon rolin udhëheqës të Italisë në sigurinë e Ballkanit Perëndimor.