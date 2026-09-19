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Historiani Sylë Ukshini tha se shteti i Kosovës duhet të mobilizohet pas dënimit të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Ai tha se para se të kërkohet kohezioni me Shqipërinë, duhet të kërkohet njëherë ai i brendshmi.
“Unë mendoj që shteti duhet të mobilizohet, por edhe ndërkombëtarët e kanë djallëzinë e perfeksionuar, sepse edhe gjykata kur është u ngritur, edhe dënimi kur është bërë, edhe mënyra qysh është lexuar bëhet domethënë për ta shfrytëzuar përçarjen e brendshme këtu”, tha Ukshini në Info Magazine të Klan Kosova.
“Unë mendoj që para se të kërkojmë një kohezion me Shqipërinë, unë mendoj që kohezioni duhet të ndodhë nga brenda”.
“Gjëja e parë që duhet ta bëjë Ministria e Jashtme, qeveria, institucioni dhe në të gjitha takimet..unë mendoj që BE-së duhet t'i kërkohet statement zyrtar që të dalë dhe të thotë pretendimet e Dik Martit ishin gënjeshtra. Por BE-ja s-e bën “.
Ukshini pas vendimit për krerët e UÇK-së: Shteti duhet të mobilizohet