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Ukraina ka kryer sulmin më të madh me dronë ndaj Moskës, sipas kryetarit të kryeqytetit rus, Sergei Sobyanin, ndërsa në Rusi po zhvillohej dita e fundit e zgjedhjeve parlamentare.
Nga sulmet me dronë në rajonin e Moskës kanë humbur jetën dy persona, ndërsa dy të tjerë janë vrarë në pjesën e rajonit të Hersonit që kontrollohet nga Rusia.
Mes viktimave në Herson ishte edhe një zyrtar zgjedhor, sipas autoriteteve ruse. Sulmi ka dëmtuar gjithashtu një objekt në rafinerinë e naftës në Moskë, e cila edhe më parë ka qenë cak i sulmeve, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Sobyanin tha se sulmi ishte “më i madhi” me dronë ndaj Moskës dhe pretendoi se ishte planifikuar për të penguar zgjedhjet. Zgjedhjet për Dumën Shtetërore janë të parat që mbahen në Rusi që nga nisja e pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Partia në pushtet, Rusia e Bashkuar, pritet të ruajë dominimin në parlament, ndërsa Kremlini pritet ta paraqesë rezultatin si mbështetje publike për politikat e presidentit Vladimir Putin dhe luftën në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e pestë.