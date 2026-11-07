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Sipas statistikave, në Kosovë janë rreth 27 mijë krerë dhi.
Kështu u shprehën autorët e emisionit “Weekend”, të cilët në Ashlan të Vushtrrisë vizituan fermerin Ukë Mehmeti.
Mehmeti tha se kultivon 40 krerë dhi qumështore, në mesin e të cilave janë rreth 10 që nuk milen.
Ai potencoi se ka 9 vite që merret me kultivimin e tyre, për çka thotë se mjaftojnë të mirat materiale për familjen e tij.
Sipas tij, qumështi i dhive është ndoshta edhe më i shëndetshëm se mjalti i bletëve, pasi thotë se ato ushqehen me mbi 100 lloje të bimëve brenda ditës në fushë të hapur.
Ai thotë se nuk ka zemër që t'i pres asnjëri nga ta.
"Me m'i dhanë 1000 euro, një kec nuk e prej. Sepse i kemi rendit si nana bebën, edhe me cucëll kur shfaqet nevoja. Mos e bo Zot, ku me dit sa me mi dhanë, nuk i prej", deklaroi Mehmeti.
Ndër të tjera, fermeri Mehmeti foli edhe për familjen e tij, për gruan dhe djemtë.
Por, çka i thonë gratë atij në treg për djemtë e tij?
Ndiqeni rrëfimin e tij të plotë: