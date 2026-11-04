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Një person i dyshuar si vrasës serial në Ugandë është arrestuar, pasi akuzohet për vrasjen dhe ngrënien e 38 personave gjatë një periudhe 15-vjeçare, nga viti 2010 deri në vitin 2025.
Sipas autoriteteve, i dyshuari, i identifikuar si Mujurizi Moses, dyshohet se hynte në banesat e viktimave duke hapur vrima në mure dhe më pas sulmonte familjet me hanxhar.
Lajmin për arrestimin e tij e bëri të ditur kreu i policisë së Ugandës, Muhoozi Kainerugaba, i cili e cilësoi atë si një nga kriminelët më të rrezikshëm në historinë e vendit, shkruan Metro, transmeton Klankosova.tv.
Autoritetet po hetojnë edhe lidhjen e tij me disa vrasje të familjeve të tëra në rajonet Masaka, Ibanda dhe Kazo. Ndërkohë, qytetarë të shumtë kanë dalë me pretendime se i dyshuari ka vrarë të afërmit e tyre.
Sipas raportimeve, ai dyshohet se ka qenë i përfshirë në dhjetëra sulme të ngjashme, ndërsa në një rast veçanërisht të rëndë, viktima ishte një pastor pentekostal dhe familjarët e tij.
I dyshuari pritet të përballet me drejtësinë, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar një gjykim publik dhe dënim me vdekje. Megjithatë, akuzat për numrin e viktimave dhe kanibalizmin mbeten për t'u verifikuar nga hetimet dhe procesi gjyqësor.