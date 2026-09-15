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UEFA ka marrë vendimin përfundimtar për stadiumet që do të presin dy finalet e ardhshme të Champions League.
Finalja e vitit 2028 do të zhvillohet në Allianz Arena të Mynihut, ndërsa një vit më pas, në 2029, trofeu më i madh i futbollit evropian do të vendoset në Camp Nou të Barcelonës. Vendimi u mor sot nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s në Selanik.
Për Camp Noun bëhet fjalë për një rikthim të madh në skenën e Champions League. Stadiumi legjendar do të presë finalen për herë të parë pas 30 vitesh. Hera e fundit ishte në vitin 1999, kur Manchester United përmbysi Bayern Munichun në një nga finalet më dramatike në historinë e garës.
Në kohën e finales së vitit 2029, Camp Nou pritet të jetë plotësisht i rinovuar dhe me kapacitet rreth 105 mijë spektatorë, një prej arsyeve që favorizuan kandidaturën e Barcelonës përballë Wembley-t.
Ndërkohë, Allianz Arena do ta presë finalen e Championsit për herë të tretë, pas viteve 2012 dhe 2025. Në finalen e vitit 2025, PSG mposhti Interin 5-0 në Mynih.