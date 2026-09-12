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U Ç K - tri shkronja të arta që për mijëra qytetarë u kthyen sërish në një thirrje të përbashkët: LIRI PËR ÇLIRIMTARËT!
Prishtina të shtunën u mbush me flamuj kuq e zi, flamuj të UÇK-së, fotografi të ish-krerëve të saj dhe mijëra qytetarë të ardhur nga të gjitha anët e Kosovës, por edhe nga Shqipëria dhe diaspora.
Rreth 100 mijë qytetarë, sipas vlerësimeve të organizatorëve, iu përgjigjën thirrjes për “Marshin për Liri”, i cili nisi në orën 14:00 në sheshin “Skënderbeu”, vetëm pak ditë para shpalljes së aktgjykimit për katër ish-krerët e UÇK-së në Hagë.
Që në orët e hershme të ditës, rrugët drejt kryeqytetit u mbushën me autobusë dhe automjete private, raporton Klankosova.tv.
Nga qytete e fshatra të Kosovës, qytetarët u nisën drejt Prishtinës me flamuj në duar, pankarta dhe fotografi të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Në shesh kishte vetëm një turmë, një zë dhe një mesazh:
LIRI PËR ÇLIRIMTARËT!
Marshi bashkoi qytetarë, familjarë të dëshmorëve, veteranë të luftës, personalitete publike dhe përfaqësues të subjekteve të ndryshme politike. Në mesin e tyre ishin edhe liderë politikë e deputetë.
Nga marshimi i vitit 1999 te “Marshi për Liri”
Para mijëra qytetarëve foli Eliza Hoxha, njëra prej organizatoreve të “Marshit për Liri”. Ajo e lidhi marshimin e sotëm me një tjetër marsh, atë të vitit 1999, kur ushtarët e UÇK-së marshuan nëpër Kosovë pas përfundimit të luftës.
“Shtatori i vitit 1999 e gjeti Kosovën me rrugë të mbushura me ushtarë të UÇK-së. Pas demilitarizimit të UÇK-së, ata marshuan në çdo qytet të Kosovës në mënyrë simbolike, për të festuar lirinë për qytetarët dhe për t’u bashkuar më pas në Prishtinë me një mesazh të vetëm: Kosova ishte e lirë, amaneti ishte në vendin e vet dhe ditë të bardha e të mira do të ishin përpara nesh”, tha Hoxha.
Nga platforma “Liria ka Emër”, Ismail Tasholli tha se ditët e fundit, sipas tij, kanë dëshmuar edhe një herë mbështetjen e qytetarëve të Kosovës për UÇK-në.
“Këto ditë anembanë Kosovës e kemi pa veç një gja, që Kosova e don UÇK-në, ama bash përnime”, tha Tasholli.
Sipas tij, pavarësisht përpjekjeve për dëmtimin e reputacionit dhe vlerës së UÇK-së, ajo është rikthyer fuqishëm në vëmendjen e qytetarëve.
“Sot armiqve po u flet populli i lirë i Kosovës”
Në mesin e folësve ishte edhe kreu i Aleancës, Ardian Gjini. Nga sheshi, ai tha se marshimi ishte një mesazh që Kosova po ia dërgon botës, miqve të saj, por edhe kundërshtarëve, njofton Klankosova.tv.
“Kosovë, gjithë këta njerëz sot i flasin gjithë botës. Po i flasim edhe njëri-tjetrit. I flasim miqve që na kanë dëgjuar në vitin 1999, por po u flasim edhe armiqve. Sot armiqve po u flet populli i lirë i Kosovës. Gjithë ju që jeni këtu – LIRI!”, deklaroi Gjini.
Përgjigjja e turmës ishte:
Në shesh foli edhe kreu i PDK-së, Bedri Hamza, i cili tha se Kosova kujton, nderon dhe mbron sakrificën e UÇK-së.
Ai tha se vendimi që pritet të lexohet në Hagë më 16 shtator do të ndihet veçanërisht nga familjet e dëshmorëve, veteranët e luftës, nënat që vazhdojnë të mbajnë dhimbjet e luftës dhe fëmijët që u rritën pa baballarët e tyre.
Një nga momentet më të ndjera të marshit ishte dalja në skenë e Buna Mustafës, vajzës së Sali Mustafës – Calit.
Ajo u prit me duartrokitje dhe thirrje nga masa. Qindra zëra nisën të brohorasin emrin e babait të saj: “CALI! CALI!”
Buna e nisi fjalën me një mesazh për ish-ushtarët e UÇK-së dhe me kërkesën që, siç tha ajo, e vërteta të zbardhet.
“Ditët po kalojnë, vitet po ndërrohen, mendjet po kthjellohen, por edhe e vërteta çdo ditë e më shumë po ndriçohet, se UÇK nuk ka qenë rastësi, por domosdoshmëri historike”, tha ajo, e përfshirë nga emocionet.
Në vazhdim, ajo tha se UÇK-ja, sipas saj, nuk kishte terrorizuar civilë dhe nuk kishte dhunuar apo abuzuar me gra e fëmijë të përkatësive të tjera.
“Populli foli”
Për orë të tëra, Prishtina u kthye në një det flamujsh kuq e zi dhe simbolesh të UÇK-së.
Thirrjet për liri dhe drejtësi u ndërthurën me këngë patriotike. Familjarë, veteranë, të rinj e të moshuar qëndruan së bashku deri në fund të marshit.
Marshi nisi me këngë dhe me këngë u mbyll.
Por ajo që mbeti pas tij ishte një mesazh i fuqishëm i mijëra qytetarëve që mbushën kryeqytetin.
UÇK – tri shkronja të arta që sot u dëgjuan në çdo cep të Prishtinës.
Më 16 shtator, sytë e Kosovës do të jenë të kthyer nga Haga.
Deri atëherë, rrugët e Prishtinës e dhanë mesazhin e tyre:
Kosova e kujton luftën.
Kosova e nderon sakrificën.
Kosova kërkon drejtësi.
LIRI PËR ÇLIRIMTARËT!
"Kosova Po Pret"./Klankosova.tv