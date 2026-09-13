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Mërgata shqiptare në Ljubljanë ka ngritur zërin në mbështetje të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke shprehur solidaritet me çlirimtarët dhe duke kërkuar që zëri i tyre të dëgjohet edhe nga institucionet e Kosovës.
Në pamjet e siguruara nga Klankosova.tv, pjesëmarrësit brohoritën “UÇK, UÇK!” dhe “President, ti ku je?”, duke përcjellë mesazhe mbështetjeje për ish-pjesëtarët e UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
Ata kërkuan gjithashtu që institucionet dhe përfaqësuesit politikë të Kosovës të jenë më të zëshëm në mbështetjen e çështjeve që lidhen me ish-pjesëtarët e UÇK-së.
Tubimi në Ljubljanë vjen si një tjetër shprehje e mbështetjes së mërgatës shqiptare ndaj çështjes së çlirimtarëve, duke rikthyer në vëmendje lidhjen e fortë emocionale dhe historike të diasporës me periudhën e luftës së Kosovës.