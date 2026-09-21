Lajmet e fundit
Thirrjet “UÇK, UÇK” janë dëgjuar edhe në Lipjan, ku qytetarët janë mbledhur për të shprehur mbështetjen e tyre për ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe Rinor Murati, asamblist i LDK-së në Komunën e Lipjanit, i cili tha se qytetarët po e ngritin zërin për atë që e konsiderojnë një çështje të rëndësishme për vendin.
“Po e ngrejmë zërin tonë për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët tanë”, tha Murati, njofton Klankosova.tv.
Tubimi në Lipjan vjen në kuadër të protestave dhe aktiviteteve të qytetarëve në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, pas zhvillimeve të fundit në Dhomat e Specializuara në Hagë.