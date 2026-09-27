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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, duke shprehur mbështetjen e tij për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe çlirimtarët.
Tahiri ka publikuar pamje nga një tubim i shqiptarëve në Graz të Austrisë, duke theksuar pjesëmarrjen e shqiptarëve në mbështetje të UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
“Një komb, një zë, një qëndresë! Në Graz të Austrisë, ashtu si në mbarë Evropën dhe në të gjitha trojet shqiptare, shqiptarët bashkë për UÇK-në dhe çlirimtarët tanë! UÇK-ja përgjithmonë!”, ka shkruar Tahiri.
Përmes një video të postuar, diaspora shqiptare pos tjerash dëgjohej duke brohoritur njëzëri për UÇK-në.