Lajmet e fundit
Performanca e Yll Limanit në Gjermani ka ngjallur emocione të shumta te Endriti, djali i ish-presidentit.
Limani, i cili në koncert u shfaq me emblemën e UÇK-së, ia dedikoi këtë moment ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, duke thënë para mijëra fansave: “Ata duhet me u kthy te na.”
Endriti, i emocionuar nga performanca dhe mesazhi i artistit, tha se “UÇK-ja është simboli që na bashkon”, duke e cilësuar momentin si të veçantë për shqiptarët e pranishëm në koncert.
"Faleminderit Yll Limani për emocionin", ka shkruar Endriti, njofton Klankosova.tv.