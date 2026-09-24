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Të rinjtë e Kosovës tash e nëntë ditë, po ngrisin zërin kundër vendimit dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në emisionin “Kosova Today”, gazetari Lorik Kajtazi, ka deklaruar se e vetmja gjë pozitive nga 16 shtatori, sipas tij, është rinia e Kosovës që ka ngritur zërin, transmeton Klankosova.tv.
“Pavarësisht se ka pasur tendenca për demotivim, ka pasur gazetarë që kanë dalë dhe ka kanë folë se nuk duhet me u mbledh, e po bëhet për parti politike dhe gjysma e sheshit bosh, ata nuk janë dorëzu”, tha Kajtazi.
Sipas tij, rinia e Kosovës po dinë me folë dhe me ngrit zërin kur goditen themelet e kombit.
E studenti Ilirian Gashi, djali i veteranit Ali Gashit, bashkëluftëtarit më të afërt të komandat Mujë Krasniqit, si dhe nip i Vesel Morinës, i zhdukur nga Serbia gjatë luftës, tha se me UÇK-në ka një lidhje të veçantë pikërisht për këtë.
I njëjti thotë se kjo është edhe arsyeja pse po iu prinë protestave çdo natë në Prishtinë.
“Falë UÇK-së ne sot kemi lirinë dhe shtetin, duhet me ia ditë vlerën, dhe nuk jemi t’u e bë të mjaftueshëm”, tha ai në Klan Kosova.