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Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka thënë se asnjë fyerje, linçim apo presion politik nuk do ta ndalë.
“UÇK-në nuk e kam përdorur kurrë as për votë, as për modë. Për mua, ajo është vlerë kombëtare, sakrificë dhe themel i lirisë sonë”, ka shkruar Musliu në një postim në Facebook.
Ajo ka theksuar se qëndrimet e saj nuk maten me “zhurmën e ditës”, por me qëndrueshmërinë ndër vite.
“Qëndrimet e mia nuk maten me zhurmën e ditës. Ato maten me qëndrueshmërinë ndër vite. Sonte si çdo natë, shihemi në shesh”, shkroi Musliu./Klankosova.tv