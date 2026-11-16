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Fadil Fazliu ka marrë rrugën drejt Hagës, një ditë para shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor ndaj tij, ish-presidentit Hashim Thaçi dhe tre të akuzuarve të tjerë për vepra penale që lidhen me pengimin e drejtësisë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Fazliu ka bërë të ditur se është nisur për në Hagë, duke shprehur pritjen që vendimi i Dhomave të Specializuara të dëshmojë pafajësinë e tij dhe të të gjithë çlirimtarëve.
“Nesër, më 17 nëntor, presim verdiktin e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë. Pres drejtësi dhe dëshmimin e pafajësisë sime dhe të gjithë çlirimtarëve”, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Fazliu ka theksuar se, pavarësisht vendimit që do të merret, qëndrimi i tij në mbështetje të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk do të ndryshojë.
“Sido që të jetë verdikti, qëndrimi im nuk ndryshon: gjithmonë dhe përgjithmonë do të jem në krah të çlirimtarëve!”, ka deklaruar Fazliu.