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Pikërisht 50 vjet pasi u formuan, U2 u kthyen në Dublin për të mbajtur një koncert në shkollën ku u takuan.
"Kemi ikur nga laboratori," deklaroi Bono, ndërsa kuarteti i tyre u ngjit në një skenë në sheshin e lojërave. "Si po funksionon eksperimenti për ju?"
Nxënësit e Mount Temple Comprehensive mund të mos kenë lindur kur U2 ishin grupi më i madh në botë, por ata i pritën si heronj, duke valëvitur pankarta që thoshin: "I dua U2", "Është një ditë e bukur - nuk ka shkollë" dhe, "Bono, mamaja ime përshëndet!"
Grupi i trajtoi ata me një set që përfshinte të gjithë karrierën e tyre, i cili përfshinte hite si I Will Follow, Vertigo dhe With Or Without You, si dhe këngën e tyre të fundit, Silencio, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Ndërsa luanin, mësuesit i tërhiqnin poshtë nxënësit që ngjiteshin mbi supet e shokëve të klasës, përpara se të përfshiheshin në moment dhe të kërcenin së bashku me ta.