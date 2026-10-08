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Një person është arrestuar në Dragash, pasi dyshohet se i ka ofruar ryshfet një mbikëqyrësi të Parkut Nacional, në përpjekje për të shmangur procedimin e një rasti të prerjes së kundërligjshme të druve.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, i dyshuari mashkull kosovar më 7 tetor 2026 dyshohet se i ka ofruar ankuesit, po ashtu shtetas kosovar, dy herë nga 20 euro, në këmbim të mosprocedimit të rastit.
Ngjarja ka ndodhur pasi i dyshuari dyshohet se kishte prerë dru në mënyrë të kundërligjshme brenda territorit të Parkut Nacional në Dragash.
Pas arrestimit dhe intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti është iniciuar për veprën penale “Dhënie e ryshfetit”.