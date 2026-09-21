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Ish-ambasadori amerikan, Christopher Hill, sërish ka reaguar lidhur me aktgjykimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Hill ka qenë i dërguari i posaçëm amerikan për Kosovën dhe njëkohësisht dëshmitar në procesin në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në një intervistë ekskluzive nga SHBA për “Now me Erla Mëhillin” në Euronews Albania, Hill ka thënë se është zhgënjyer dhe është çuditur nga vendimi për dënimin me 81 vite burg të ish-krerëve të UÇK-së, ndërsa u ndal te dëshmia e tij në Hagë në mbrojtje të Hashim Thaçit.
“Reagimi im i parë, me sinqeritet, mund t’ju them, është se është e vështirë të parashikosh se cili do të ishte vendimi. Kur e dëgjova këtë dënim me 25 vite, u çudita dhe isha shumë i zhgënjyer. Kisha folur në mbrojtje të zotit Thaçi te Tribunali në Hagë dhe, sipas këndvështrimit tim, ai ka qenë gjithmonë pranë meje dhe po përpiqej të gjente një mënyrë paqësore për luftën.
Kam qenë shumë i zhgënjyer nga lajmi i dënimit. Sigurisht, ky është një vendim gjykate dhe diplomatët e kanë të kufizuar të flasin. Duhet të presim avokatët.
Sipas këndvështrimit tim të asaj kohe, UÇK-ja ishte shumë më pak e organizuar nga ç’thonin vetë anëtarët e saj, por ishte ideja që ajo donte të prezantohej si mirëorganizuar. Ideja se ata ishin të mirëintegruar nga pjesa e poshtme te pjesa e sipërme, ky këndvështrim mua s’më ka bindur asnjëherë.
Gjithsesi, puna ime ishte të gjenim ndonjë mënyrë të gjenim paqe, për të siguruar të drejtat e njerëzve dhe për të ecur përpara.”, ka deklaruar Hill.