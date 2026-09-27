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Një ngjarje e rëndë është raportuar në Ferizaj gjatë orëve të para të mëngjesit të së shtunës.
Sipas Policisë, rreth orës 03:15, një person dyshohet se, derisa ishte duke ecur, është rrëzuar dhe gjatë rënies i është shkrepur arma që e kishte me vete, transmeton Klankosova.tv.
Si pasojë, ai është vetëplagosur dhe është dërguar për tretman mjekësor. Sipas mjekut, gjendja e tij shëndetësore është e rëndë.
"Pas trajtimit fillestar në Emergjencën e Ferizajt, i plagosuri F. J., 20-vjeçar, është dërguar në QKUK-Prishtinë për trajtim të mëtejmë".
Në vendin e ngjarjes, policia ka gjetur dhe konfiskuar një pistoletë, me të cilën dyshohet se viktima është vetëplagosur.
Gjatë kontrollit në çantën e të dyshuarit është gjetur dhe konfiskuar gjithashtu edhe një sasi e vogël e substancës së dyshuar narkotike të llojit marihuanë.