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Artistja Blerina Matraku, e cila është shfaqur në njërën prej videove intime të publikuara në internet me kompozitorin Adi Hila, ka reaguar përmes rrjeteve sociale lidhur me situatën.
Në reagimin e saj, Matraku ka treguar për gjendjen e rënduar emocionale dhe pasojat që, sipas saj, kjo situatë ka shkaktuar në familjen e saj. Ajo ka thënë se babai i saj është detyruar të largohet nga shtëpia, ndërsa ka folur edhe për gjendjen e nënës së saj.
Matraku ka rrëfyer gjithashtu se Adi Hila i kishte thënë se ishte i divorcuar nga bashkëshortja e tij.
Artistja i është drejtuar edhe kompozitorit, duke e paralajmëruar se, sipas saj, ai do të mbajë përgjegjësi për pasojat që ajo pretendon se i janë shkaktuar, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk kam sy e faqe të dal para asnjë individ, e para asnjë familjari”, është shprehur Matraku në reagimin e saj.
Më poshtë postimi i plotë: