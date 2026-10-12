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Ka humbur jetën një punëtor në një objekt në ndërtim në Ferizaj.
Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli i cili njoftoi se ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:40, në rrugën “Cen Dugolli” në Ferizaj, pasi gjatë punimeve ndërtimore dyshohet se një 54-vjeçar është rrëzuar nga kati përdhes në bodrum.
“Vdes një punëtor në një objekt në ndërtim në Ferizaj Një person i moshës i 54 vjeç ka humbur jetën sot rreth orës 15:40, në rrugën “Cen Dugolli” në Ferizaj, në objektet ndërtimi, pasi gjatë punimeve ndërtimore dyshohet se është rrëzuar nga kati përdhes në bodrum”.
Veseli ka bërë të ditur se në vendin e ngjarjes kanë dalë policia dhe ekipet e emergjencës, të cilat kanë konstatuar vdekjen e tij.
“Në vend ngjarje kanë dalë, veç patrullës së stacionit edhe hetimet rajonale. Ndërsa janë njoftuar te dalin edhe inspektorët e punës. Për të gjitha veprimet policore është njoftuar prokurori i shtetit”, thuhet në konfirmim./Klankosova.tv