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Një i moshuar është gjetur i pajetë paraditen e sotme pranë Markatës së Elbasanit.
Ngjarja është raportuar rreth orës 10:00, pasi qytetarët kanë njoftuar për një person të shtrirë në rrugë, në gjendje të rëndë shëndetësore, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se i moshuari po lëvizte me biçikletë kur, për shkaqe ende të paqarta, ka humbur ekuilibrin dhe është rrëzuar në tokë.
I moshuari ka pësuar dëmtime nga rrëzimi dhe, pavarësisht ndërhyrjes, nuk ka mundur të mbijetojë.
Rrethanat e plota të ngjarjes pritet të sqarohen nga hetimet.