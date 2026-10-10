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Të premten në Podujevë një person është përleshur me tre të mitur.
Ai ka pësuar lëndime gjatë përleshjes, si dhe pas arrestimit është dërguar në mbajtje.
“Raportohet se pas një mosmarrëveshje janë përfshirë në një rrahje një i dyshuar mashkull kosovar dhe tre të dyshuar tjerë të mitur”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës.
“I dyshuari për shkak të lëndimeve të pësuara gjatë përleshjes me të miturit ka pranuar trajtim mjekësor dhe nga i njëjti është sekuestruar një thikë”.
“Me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje ndërsa të dyshuarit e mitur janë liruar”.