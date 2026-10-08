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Gjatë ditës së sotme nga mediat u raportua se Nora Istrefi ka pasur probleme financiare me menaxherin e saj, por reagimi i këngëtares e thotë të kundërtën. Istrefi nëpërmjet një reagimi në Instagram, potencoi se nuk e ka dhe nuk e ka pasur asnjë problem apo pakënaqësi ndaj menaxherit të saj.
“…Sa i përket temës që është bërë publike në disa media, dua të them publikisht dhe shumë qartë se sa i përket raportit tim mevbooking managerin Ceni Kamberi, nuk kam pasur asnjë problem dhe nuk kam asnjë pakënaqësi ndaj tij. Ceni gjithmonë ka qenë korrekt me mua. Të gjitha pagesat m’i ka kryer në mënyrë korrekte dhe ashtu siç kemi qenë të marrë vesh…”, shkroi këngëtarja.