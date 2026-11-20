Lajmet e fundit
Në Rahovec, dje gjatë ditës, Policia ka shoqëruar në stacionin policor tre të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që të njëjtit dyshohet se kishin postuar video në rrjete sociale duke mbajtur armë.
Në konsultim me prokurorin, Policia njoftoi se është bërë bastisja në shtëpitë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarve ku gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar; një pushkë gjuetie me 13 fishekë, një pushkë snajper me 12 fishekë.
Me vendim të prokurorit pas intervistimit rasti procedohet në procedurë të rregullt. /Klankosova.tv