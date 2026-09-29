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Policia e Kosovës ka prangosur dy persona në rajonin e Mitrovicës.
Ata dyshohet se kanë kryer veprën penale të vjedhjes së pyllit.
Sipas njoftimit, të hënën pas mesnate policia ka marrë informatën se në fshatin Selac disa persona janë duke prerë dru në pyll.
“Njësia policor ka hasur në dy persona me një kamion me drunjë. Të dy personat e dyshuar janë shoqëruar ne stacionin policor, ku dhe është njoftuar Agjencioni i pylltarisë, të cilët i kanë konfiskuar drunjtë e vjedhur dhe janë dërguar në objektet e agjensionot për konfiksim.”, thuhet në njoftim.
Sipas njoftimit, të dyshuarit pas procedurave të intervistimit, me urdhër të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa ndaj tyre është iniciuar rasti për veprën penale “Vjedhje e pyllit’’. /Klankosova.tv