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Një aksident trafiku me fatalitet ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në fshatin Llabjan të Novobërdës.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, një vozitës, duke drejtuar veturën nga pakujdesia, ka goditur një këmbësor. Pas përplasjes, këmbësori është goditur edhe nga një veturë tjetër.
Si pasojë e aksidentit, këmbësori ka humbur jetën. Me vendim të prokurorit, trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Ndërkaq, “të dy vozitësit janë arrestuar dhe janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin policor./Klankosova.tv