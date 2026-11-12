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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ishte sot i pranishëm në Samitin e 9-të të Komunitetit Politik Evropian ku pati një komunikim për media.
I pyetur se çfarë mendonte për faktin se dje u prit me vezë nga disa shqiptarë teksa mbërriti në Dublin, ai shprehu se kjo është demokracia dhe se gjithsesi ndihet i mirëpritur në Irlandë.
“Mendoj se ky është një shtet demokratik, udhëhiqet nga rregulla dhe ligje dhe çfarë ndodhi është pjesë e të qenit një shtet demokratik dhe në të njëjtën kohë ka të bëjë me rregullat dhe ligjet. Në Irlandë, ndihem shumë i mirëpritur, pata një bisedë shumë të mirë dje në një grupim prestigjioz mendimesh dhe kishte dhjetëra vëllezër e motra shqiptarë që ndjenë se duhet ë më mirëpritnin në një mënyrë ndryshe, dhe kaq, është demokraci, çfarë të bësh”, tha Rama, raporton Top Channel, transmeton Klankosova.tv.