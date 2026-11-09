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Policia e Kosovës ka njoftuar se pak para mesnatës të së dielës, ka gjetur një person të shtrirë në Prishtinë.
Sipas raportit 24-orësh, personi i gjinisë mashkullore kishte shenja jete, me ç’rast është dërguar në QKUK për tretman mjekësor, por më pas ka vdekur.
“Prishtinë 08.11.2026, 23:17. Është raportuar se viktima mashkull kosovar është gjetur i shtrirë. Në vendin e ngjarjes ka dalë njësia policore si dhe emergjenca, ku i njëjti është dërguar në QKUK për tretman mjekësor pasi që ende kishte shenja jete. Nga stafi mjekësor i emergjencës është konfirmuar vdekja e viktimës.”, thuhet në raport.
Sipas raportit, me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. /Klankosova.tv