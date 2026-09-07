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Një i mitur ka vdekur pasi dyshohet se është plagosur me armë zjarri në fshatin Bellacerkë të Rahovecit mbrëmjen e së dielës.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, ka konfirmuar për Klankosova.tv se i mituri është gjetur i shtrirë në vendbanimin e tij, me plagë që dyshohet të jenë shkaktuar nga arma e zjarrit.
Ai është dërguar për trajtim mjekësor, ku dhe mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij.
Ndërkaq në vendin e ngjarjes policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri si provë materiale.
Policia, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, po vazhdon hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e rastit.