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Landon, 19 vjeç, dhe Skyler, 14 vjeç, janë gjysmëvëllezër, por njëkohësisht edhe kushërinj. Kjo për shkak se nëna e tyre, Kimberly, e solli në jetë Landonin nga martesa me ish-bashkëshortin, ndërsa Skylerin e pati me vëllain binjak të tij, Ismaelin.
Kimberly ishte vetëm 18 vjeçe kur u martua dhe mbeti shtatzënë me fëmijën e saj të parë. Me kalimin e kohës, martesa e saj nisi të kishte probleme, ndërsa Ismaeli u bë një mik i afërt që e mbështeste në momentet e vështira.
Ajo thotë se një moment i veçantë mes tyre ndryshoi gjithçka dhe bëri që të lindnin ndjenjat romantike. Në kohën kur mbeti shtatzënë me Skylerin, Kimberly ishte ende e martuar dhe çifti e mbajti të fshehtë lidhjen dhe atësinë e fëmijës, derisa e vërteta doli në shesh.
Pas zbulimit, Kimberly thotë se familjarët e përjashtuan dhe e detyruan të largohej. Më vonë, ajo dhe Ismaeli u zhvendosën në Minesota, ku nisën jetën e tyre si familje.
Në vitin 2016, Kimberly dhe Ismaeli u martuan. Djali i saj i madh, Landon, i cili për një kohë e kishte të vështirë ta thërriste Ismaelin “baba”, më në fund e pranoi atë në këtë rol.
Çifti përballet edhe me komente negative në internet për diferencën në gjatësinë e tyre, pasi Ismaeli është rreth 1.50 metra, ndërsa Kimberly rreth 1.70 metra. Megjithatë, ata thonë se komentet nuk ndikojnë në marrëdhënien e tyre dhe se sot janë të lumtur me familjen që kanë krijuar.