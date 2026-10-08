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Një i ri është shpëtuar nga shërbimi zjarrfikës i Gramshit, pasi mbeti i bllokuar në mes të lumit Devoll.
Ngjarja u shënua mbrëmjen e djeshme, pak para mesnatës, në zonën mes fshatrave Menkollar dhe Kodovjat, shkruan Euronewsal, transmeton Klankosova.tv
I riu, me inicialet E.Ç., kishte hyrë në lumë për të kaluar nga Menkollari drejt Kodovjatit, por mbeti i bllokuar në mes të rrjedhës.
Pas marrjes së njoftimit, zjarrfikësit e Gramshit ndërhynë për nxjerrjen e tij nga lumi, duke bërë të mundur shpëtimin pa pasoja për jetën.