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Këtë të enjte, qielli mbi Obiliq “u nxi” nga tymtarët e KEK-ut.
Sipas pamjeve të dërguara në Klankosova.tv, nga Termocentrali Kosova A, shihej duke dalë tym i dendur i zi.
Nuk është hera e parë që pamje të tilla kanë shqetësuar banorët.
Lidhur me këtë, KEK ka dalë me një njoftim, ku ka bërë të ditur se njësia A3 rikthehet në operim.
“Korporata Energjetike e Kosovës (KEK Sh.A.) njofton se, pas përfundimit me sukses të sanimeve të nevojshme, njësia A3 ka filluar procesin e startimit dhe së shpejti pritet të sinkronizohet me rrjetin elektroenergjetik”, thuhet në njoftim.
Gjatë procesit të startimit, për arsye teknologjike, KEK ka theksuar se mund të ketë emetim më të theksuar të tymit për disa orë. Kjo është dukuri e përkohshme, e ndërlidhur me fazën e startimit të njësisë.