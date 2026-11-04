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Ankaraja hodhi poshtë të mërkurën dhe që e quajti qëndrim "të paragjykuar dhe të padrejtë" të Bashkimit Evropian ndaj të drejtave themelore dhe gjyqësorit në Turqi dhe në lidhje me Qipron, të përfshirë në raportin e bllokut mbi kandidatët për anëtarësim në BE, transmeton klankosova.tv.
Në raportin e saj vjetor të politikës së zgjerimit, Komisioni Evropian tha se derisa BE-ja kishte avancuar lidhjet me Turqinë në fushat me interes të ndërsjellë, veprimet ligjore nga autoritetet turke kundër zyrtarëve të zgjedhur, figurave të opozitës dhe shoqërisë civile kishin ngritur shqetësime në lidhje me "respektimin e parimeve themelore demokratike" të Ankarasë.
Sipas Reuters, Turqia ka qenë një kandidate zyrtare për t'u bashkuar me BE-në që nga viti 1999, por pranimi i saj ka qenë prej kohësh i ngrirë për çështje që variojnë nga të drejtat e njeriut deri te prapambetja demokratike, të cilën Ankaraja e mohon.
Opozita në Turqi është përballur me një goditje ligjore të paprecedentë, ku disa zyrtarë të zgjedhur dhe kryetarë bashkish janë ndaluar, arrestuar ose shkarkuar nga detyra.
Gjithashtu, Turqia ka ndërmarrë masa të ashpra ndaj disa mediave dhe ka zhvilluar operacione në shkallë të gjerë kundër grupeve LGBTQ+; sipas qeverisë, këto veprime synojnë mbrojtjen e fëmijëve dhe vlerave familjare, por ato kanë hasur në kritika të ashpra nga grupet për të drejtat e njeriut dhe nga Bashkimi Evropian. /Klankosova.tv