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Një moment krejtësisht i pazakontë ka ndodhur në duelin mes Turqisë dhe Italisë, ku protagonist kryesor u bë mbrojtësi italian Alessandro Bastoni me një gol që rrallëherë shihet në fushat e futbollit.
Bastoni arriti ta dërgojë topin në rrjetë në një mënyrë tejet të çuditshme, duke krijuar hutim të plotë në zonën kundërshtare, raporton Klankosova.tv.
Reagimi i ngadaltë i mbrojtjes turke dhe pozicionimi i portierit bënë që topi të përfundojë brenda portës pas një trajektoreje krejtësisht të paparashikueshme.
Për më shumë shikoni golin: