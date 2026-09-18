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Ende pa nisur protesta e thirrur nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, qytetarë të shumtë kanë filluar të mblidhen në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Disa prej qytetarëve kanë shprehur qëndrimet e tyre lidhur me aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Njëri prej tyre tha se e ka të vështirë të gjejë fjalët për ta përshkruar atë që e cilësoi si padrejtësi.
“S’po di ku me ja nis, këtë padrejtësi që e bëri bota”, tha ai.
Një qytetar tjetër e cilësoi vendimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së si të padrejtë dhe si një proces që, sipas tij, ka karakter politik.
“Kjo nuk është drejtësi, kjo është turpi i Evropës, kjo është gjykatë politike. Kjo është padrejtësi. Këtu shteti është dënu, jo Thaçi e të tjerët”, u shpreh ai.
Protesta, e thirrur me moton “Në mbrojtje të UÇK-së”, pritet të nisë në orën 12:00 në sheshin “Skënderbeu”./Klankosova.tv