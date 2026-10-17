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Të shtunën, mijëra tunizianë morën pjesë në kryeqytet në protestën më të madhe kundër Presidentit Kais Saied në vitet e fundit, duke e akuzuar atë për minimin e demokracisë dhe keqmenaxhimin e ekonomisë – një sfidë në rritje ndaj sundimit të tij.
Demonstrata, e udhëhequr nga sindikata kryesore e punëtorëve UGTT dhe grupe të shoqërisë civile, vjen në një kohë kur Tunizia përballet me një krizë ekonomike, përkeqësim të shërbimeve publike, ndërprerje të shpeshta të ujit dhe energjisë elektrike, si dhe mungesë të barnave dhe mallrave thelbësore, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Reuters, grupet për të drejtat e njeriut thonë se ai ka intensifikuar sulmet ndaj shoqërisë civile, gazetarëve dhe figurave të opozitës.
Saied i hedh poshtë këto akuza, duke deklaruar se nuk është diktator, ndërsa i ka akuzuar kundërshtarët e tij se po krijojnë kriza ekonomike për të nxitur trazira sociale. /Klankosova.tv