Lajmet e fundit
Protestat në Shqipëri po shoqërohen me tensione të vazhdueshme.
Për zhvillimet e fundit nga shteti shqiptar, në emisionin “Ora Shtatë” foli gazetari Ervin Leka, transmeton Klankosova.tv.
Sipas gazetarit, sot protesta do të karakterizohet më ndryshe se ditët e kaluara.
“Sot do të kemi diçka pak më ndryshe se ditët e kaluara, ku ka mbizotëruar dhuna, sot pritet që në një marshim të jenë të përfshirë edhe pedagogë të studentëve që në fakt kanë dalë gjatë gjithë javës në protestë”, u shpreh Leka.
Ai shtoi se marshimi do të nisë nga ora 10:00 ose 10:30.