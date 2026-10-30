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Christa Pike, e cila ndodhet në pritje të ekzekutimit me vdekje në SHBA, ka bërë deklaratën e saj të parë publike që nga dy ekzekutimet e dështuara në muajin shtator.
"Që nga ajo natë, nuk ka pasur asnjë moment që të mos kem ndjerë dhimbje", tha ajo në një deklaratë të publikuar të premten nga ekipi i saj ligjor në rrjetet sociale.
"Trupi më dhemb. Më dhëmbin krahët. Më dhëmbin duart. Më dhemb fyti. Ende e kam të vështirë të flas. Dhe dhimbja nuk është vetëm fizike. Ka dhimbje edhe në mendjen dhe shpirtin tim", transmeton Klankosova.tv
Pike, 50 vjeçe, doli nga spitali në fund të muajit të kaluar pasi mbijetoi pas dy injeksioneve vdekjeprurëse, të cilat e lanë atë në gjendje kritike për jetën.
Që atëherë, ajo është dërguar sërish në burgun ku ka kaluar 30 vitet e fundit, pasi u dënua për vrasjen e Colleen Slemmer në vitin 1995.
Sipas BBC, mendohet se Pike është personi i vetëm që ka mbijetuar pas një tentative ekzekutimi me injeksion vdekjeprurës.