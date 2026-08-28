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Autoritetet indiane kanë raportuar se kanë gjetur shtatë trupa që besohet të jenë viktima të përmbytjeve shkatërruese nga lumenjtë që rrjedhin nga Nepali.
Trupat u gjetën në distriktet Maharajganj dhe Kushinagar të shtetit indian të Uttar Pradesh, përgjatë kufirit me rajonin e goditur Chitwan të Nepalit.
"Katër trupa të paidentifikuar u gjetën të enjten. Mendojmë se ata u sollën në Indi nga përmbytjet nga Nepali", tha për AFP shefi i distriktit Maharajganj, Gaurav Singh Sogarwal.
Tre trupa të tjerë u gjetën në Kushinagar, rreth 70 kilometra në rrjedhën e poshtme të kufirit. Autoritetet po punojnë për identifikimin e tyre. /Klankosova.tv