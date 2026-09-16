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Trupa të shumtë policorë para Gjykatës në Hagë, para nisjes së seancës ku do të shpallet aktgjykimi ndaj krerëve të UÇK-së, Hashimt Thaç, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi
Pranë ndërtesës së Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë është shtuar ndjeshëm prania e forcave të policisë, teksa po afrohet fillimi i shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në pamjet direkte të Klan Kosovës nga Haga, është raportuar se trupa të shumtë policorë tashmë janë pozicionuar në afërsi të ndërtesës së Gjykatës.
Policia u ka kërkuar qytetarëve të mbledhur që të largohen nga rruga dhe të mundësojnë qarkullimin e lirë të trafikut.
Ndërkohë, pranë ndërtesës vazhdojnë të jenë të pranishëm qytetarë dhe mbështetës të ish-krerëve të UÇK-së, të cilët janë mbledhur në Hagë në ditën kur pritet të nisë shpallja e aktgjykimit.